VIDEO | Di Maio a Mosca: “La pandemia ha avuto un impatto preoccupante sull’interscambio Italia-Russia”

"La crisi pandemica ha prodotto un grave impatto sulle nostre società, sia in termini di vite umane che sul piano economico, anche nell'interscambio commerciale tra Italia e Russia". Lo ha detto il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Mosca con il ministro dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa, Denis Valentinovic Manturov.