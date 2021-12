Vacanza sulla neve all’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, un’esperienza meditativa

L’inverno magico dell’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat è pura magia, immersi nella natura incontaminata, con programmi benessere e idee gourmet, discese sulla neve, ciaspolate, snowboard, fuoripista in slittino, bagni, saune e trattamenti rinvigorenti. La Valle Aurina diventa un luogo di contemplazione dove i sensi si aprono a una nuova vitalità e trovano la giusta ispirazione per rimettersi in forma. Nel punto più a nord del Paese, dove le Alpi raggiungono i 3000 metri di altezza, la stagione invernale è entrata nel vivo. Per una wellness experience a cinque stelle, la struttura offre luoghi privati di benessere dove la neve intorno non smette di esercitare il proprio fascino, anche quando il sole tramonta e la luce si nasconde dietro alle montagne creando un’atmosfera magica, quasi fiabesca. Nel giardino innevato del resort, ci si può abbandonare ai percorsi di vapore, a momenti di relax nelle piscine riscaldate e, poi, ad attendere gli ospiti, una comfort zone interna per recuperare un nuovo slancio di vitalità.

All’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat la vacanza è un’esperienza irripetibile: itinerari rigeneranti con particolari trattamenti nella Spa e sperimentazioni gourmet con lo chef Rosario Titone e poi viaggi alla scoperta dei paesaggi, della natura con servizi esclusivi riservati agli ospiti da prenotare in reception in base alle proprie esigenze. Tra le attrazioni da vivere all’aria aperta la discesa romantica in slittino al Monte Spiko, la più lunga dell’Alto Adige, oltre al Klausberg dove, una volta alla settimana, è possibile slittare in notturna. Per gli amanti della discesa lo Ski World Valle Aurina con 73 chilometri di piste situate a meno di dieci minuti dall’hotel. Gli ospiti dell’hotel, in qualsiasi momento, in base alle proprie esigenze, potranno godere di uno special “Vip Ski Transfer” verso le piste chiamando la reception dell’hotel. Per i “fondisti”, gli anelli dell’area Casere, Rio Bianco, Riva di Tures e, per chi vuole esplorare la natura con le ciaspole, il “fine Valle” più affascinante dell’Alto Adige alla chiesetta di Santo Spirito. Una vacanza da favola non poteva che contemplare una passeggiata in carrozza in mezzo alla neve, durante la quale sarà offerto un servizio esclusivo con del vin brulè e biscottini fatti a mano.

Per concludere la giornata in dolcezza, l’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat propone un’esclusiva selezione di trattamenti personalizzabili. Tra le novità i rituali aufguss con i Maestri abilitati a cui vengono abbinati i massaggi con le campane tibetane. Tra le curiosità il percorso alla birra, ideale per un profondo peeling. Il luxury hotel si conferma il luogo ideale per un soggiorno indimenticabile e un’esperienza wellness esclusiva da vivere al massimo, è un hotel magico che sa conciliare i momenti di svago con quelli dedicati al benessere.