Italiani all’estero, gli auguri di Natale di Angela Schirò (Pd)

“Cari Amici, non è il Natale che avremmo voluto, ma non è nemmeno il Natale che, nei momenti di maggiore aggressività della pandemia, abbiamo temuto. Stiamo facendo uno sforzo gigantesco per mettere al sicuro milioni di persone, impegnando risorse ingenti, cercando comunque di assicurare la mobilità possibile, il lavoro, la formazione dei nostri ragazzi, le relazioni sociali sostenibili. Lo stiamo facendo confidando nella scienza e nella sua capacità di salvare l’umanità, come è sempre accaduto nei passaggi più difficili delle vicende umane”. Lo dichiara l’On. Angela Schirò, deputata Pd eletta in Europa, in un messaggio di auguri inviato attraverso la sua newslist.

“Per questo, dobbiamo avere fiducia”, continua. “La certezza che i nostri sacrifici saranno ripagati e presto ci troveremo oltre la palude di ansie e di timori nella quale la pandemia vorrebbe farci sprofondare. Andremo oltre, se agiremo in modo responsabile, razionale, solidale. Per questo, l’augurio che vi formulo è quello di un Natale di affetti, di serenità e di speranza. E di un nuovo anno di coraggio, di cammino e di gioia. Di ritrovata socialità e di apertura di nuovi orizzonti. Con tutto il cuore”.