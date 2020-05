URUGUAY | Nominato un diplomatico come nuovo Console a Montevideo, segnale di attenzione alla collettività

La Farnesina affida la direzione della nuova sede consolare a un diplomatico di carriera, quindi proprio per questo motivo sicuramente aumenterà di categoria

Alberto Amadei sarà il nuovo Console a Montevideo. E’ un diplomatico di carriera, non un funzionario di ruolo.

Amadei è nato a Vignola (Modena), il 26 maggio 1992. Laureato in Relazioni internazionali all’Università di Bologna, in seguito ad esame di concorso viene nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica.

Assegnato all’Unità per la Formazione della Dir. Gen. Risorse e Innovazione, partecipa al corso di formazione professionale «Carlo de Ferrariis Salzano».

Confermato in ruolo dal 5 giugno 2018 e nominato Segretario di legazione, dal 15 ottobre 2018 è alla Dir. Gen. Unione Europea, Uff. I.

La scelta di Amadei – a nostro modo di vedere – è un evidente segnale alla comunità: la Farnesina affida la direzione della nuova sede consolare a un diplomatico di carriera, quindi proprio per questo motivo sicuramente aumenterà di categoria.

Certamente un segnale di attenzione da parte del governo italiano nei confronti degli oltre 120mila connazionali e di migliaia di oriundi residenti nella circoscrizione consolare di Montevideo.