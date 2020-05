SONDAGGIO IXE | Lega e Pd in calo, crescono M5S e Fdi. Conte il leader più amato

Parlano chiaro i dati elettorali dell’ultimo sondaggio Ixè pubblicato da Affari Italiani. Prosegue anche questa settimana il calo della Lega, che scende al 24,6%. Non riduce, però, le distanze il Pd, che perde lo 0,9%, arretrando al 22%. Consolidano il proprio consenso il Movimento 5 Stelle (16,9%) e, soprattutto, Fratelli d’Italia (14,2%).

Secondo il sondaggio, tra le liste che non raggiungono la doppia cifra si deve segnalare la crescita di Azione, che sale al 2%.

Per quanto riguarda i livelli di fiducia nei politici, assistiamo a una tendenziale conferma del quadro della scorsa settimana, con alcune flessioni (-1 Meloni, -2 Salvini) e qualche rafforzamento (+1 Di Maio e Berlusconi) che comunque non mutano la gerarchia complessiva dei gradimenti: Conte in testa (59%), Meloni la prima inseguitrice (34%) e gli altri più arretrati.

Dunque il presidente del Consiglio continua a godere della fiducia della stragrande maggioranza degli italiani e su questo tutti i sondaggi sono d’accordo. Secondo tutte le rilevazioni, infatti, oggi Giuseppe Conte è il leader politico che più di tutti gli altri gode della fiducia del popolo italiano.