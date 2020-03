URUGUAY | A Montevideo il Sottosegretario Merlo incontra il Re di Spagna Filippo VI

Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, in occasione della Cerimonia d’insediamento del nuovo Presidente di Uruguay, Luis Lacalle Pou, tenutasi a Montevideo, ha incontrato – tra gli altri – il Re di Spagna, Filippo VI.

L’esponente del governo italiano e il monarca spagnolo durante il colloquio hanno affrontato alcune delle questioni più urgenti che interessano l’Europa, quali la Brexit, e le relazioni bilaterali tra Italia e Spagna a livello economico-commerciale e culturale.

Il Sottosegretario Merlo e il Re di Spagna Filippo VI

Non poteva mancare, tra le questioni sul tavolo, il Coronavirus. Per il Sottosegretario Merlo e Filippo VI il virus non va affatto sottovalutato; entrambi, in ogni caso, si sono detti sicuri che sia l’Italia come la Spagna hanno tutte le risorse necessarie, a livello di controlli e assistenza sanitaria, e sono quindi Paesi in grado di tenere la situazione sotto controllo, per ritornare prima possibile alla normalità della vita sociale.