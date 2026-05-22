Il MAIE Honduras, attraverso il coordinamento guidato da Giuseppe Vijil, annuncia con orgoglio il sostegno e la promozione dell’importante iniziativa culturale “Il Ritiro”, spettacolo teatrale in lingua italiana realizzato dalla compagnia teatrale “I Rivoltosi” insieme al Movimento Associativo Italiani all’Estero.

L’organizzazione è curata dal coordinamento MAIE Honduras, di cui fanno parte anche Eduardo Brocato, avvocato a Tegucigalpa, rappresentante della compagnia Shell Honduras, e il cugino a San Pedro Sula, Yordi Brocato. Una curiosità: in Honduras sono oltre 150 i Brocato iscritti all’AIRE.

L’evento si terrà il prossimo 2 giugno 2026 alle ore 19:00 presso l’Auditorium Alma Mater, portando sul palco una rappresentazione intensa e suggestiva, immersa in atmosfere misteriose e profonde emozioni.

“Il Ritiro” non rappresenta soltanto uno spettacolo teatrale, ma un progetto culturale di grande valore, capace di rafforzare il legame con la lingua italiana, le tradizioni artistiche e il patrimonio culturale che unisce le comunità italiane nel mondo.

Il coordinatore del MAIE Honduras, Giuseppe Vijil, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“La cultura è uno strumento fondamentale di unione, identità e dialogo tra i popoli. Attraverso il teatro e l’arte vogliamo continuare a mantenere vive le radici italiane anche fuori dai confini nazionali, creando occasioni di incontro e partecipazione. ‘Il Ritiro’ rappresenta un progetto di grande qualità artistica che merita il sostegno di tutta la comunità”.

Soddisfatto il Vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, sostenitore dell’evento: “Il MAIE Honduras conferma il proprio impegno nella promozione di attività culturali, artistiche e sociali che valorizzano la presenza italiana all’estero e rafforzano il senso di appartenenza delle nuove generazioni. E’ quello che, come MAIE, facciamo dovunque siamo: diffondere italianità”.

L’appuntamento del 2 giugno si preannuncia come una serata speciale, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza teatrale intensa e carica di fascino, tra mistero, emozioni e riflessioni profonde.