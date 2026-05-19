Sergio Mattarella potrebbe presto affidarsi nuovamente a una diplomatica esperta dei rapporti tra Italia e Francia. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, salvo sorprese nell’iter formale delle nomine, dovrebbe essere l’attuale ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D’Alessandro, a raccogliere il testimone di Fabio Cassese come consigliera diplomatica del Capo dello Stato.

Secondo il quotidiano romano, per il ritorno di D’Alessandro al Quirinale mancherebbe soltanto la ratifica del Consiglio dei ministri. Cassese, infatti, ha recentemente lasciato il Colle per assumere l’incarico di ambasciatore italiano a Londra, lasciando vacante una posizione considerata strategica nei delicati equilibri diplomatici internazionali.

Negli ambienti istituzionali, la possibile nomina di D’Alessandro viene interpretata come un segnale di continuità nella gestione dei rapporti tra Roma e Parigi. La diplomatica aveva già ricoperto il ruolo di consigliera del presidente Mattarella nel 2021, durante il governo guidato da Mario Draghi, quando Italia e Francia firmarono il Trattato del Quirinale insieme al presidente francese Emmanuel Macron.

Il Trattato del Quirinale rappresenta uno degli accordi bilaterali più importanti degli ultimi anni tra i due Paesi, finalizzato a rafforzare il coordinamento politico, economico e strategico tra Italia e Francia. Un dossier che D’Alessandro ha seguito da vicino anche successivamente, nel ruolo di ambasciatrice a Parigi, durante le prime fasi di attuazione dell’intesa.

Il possibile ritorno della diplomatica al Quirinale arriva in una fase particolarmente delicata per i rapporti franco-italiani, caratterizzata da sfide comuni come il rafforzamento della difesa europea, la sicurezza energetica e il coordinamento sulle principali questioni internazionali.

La scelta definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, con la formalizzazione della nomina da parte del Governo.