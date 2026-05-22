Napoli omaggia gli italiani emigrati in America: un murale al porto racconta storie di partenze, sacrifici e speranza

C’è un luogo, a Napoli, che custodisce ancora il rumore silenzioso degli addii. È il Molo San Vincenzo, da dove milioni di italiani, tra Otto e Novecento, partirono verso gli Stati Uniti inseguendo un sogno: lavoro, dignità, futuro.

Oggi quel pezzo di storia rivive grazie a un grande murale inaugurato nel porto del capoluogo campano. L’opera si intitola “In Sanguine Foedus. Nuovo Mondo” ed è un omaggio potente all’emigrazione italiana verso New York e al legame profondo che unisce Napoli agli italiani d’America.

Il progetto nasce da un’idea di Francesco Andoli e Germana Valentini ed è stato realizzato dall’artista napoletano Vittorio Valiante, in collaborazione con Inward – Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, grazie al sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e al contributo di diverse realtà territoriali.

Il murale mostra i volti di uomini, donne e bambini realmente esistiti, ricostruiti attraverso fotografie storiche e memorie familiari. Non figure simboliche, dunque, ma persone vere: emigranti italiani che lasciarono il proprio Paese con una valigia piena di speranze e spesso con il dolore di non sapere se sarebbero mai tornati.

Ogni volto racconta una storia. Attraverso un QR Code installato accanto all’opera, infatti, i visitatori possono accedere a biografie, testimonianze e percorsi migratori, entrando così in contatto diretto con le vicende umane di chi attraversò l’oceano per costruirsi una nuova vita.

Ad attraversare tutta la composizione è un filo rosso, simbolo universale del legame tra chi partiva e chi restava. Un richiamo antico e struggente: quello dei fili che molte famiglie stringevano tra le mani il giorno dell’addio, conservandoli poi come memoria viva degli affetti e delle proprie radici.

Quel filo rosso richiama anche il sangue di San Gennaro, patrono di Napoli e simbolicamente protettore dei migranti italiani nel mondo. Un legame spirituale e culturale che continua ancora oggi a unire il vecchio e il nuovo continente.

E proprio quel filo non si fermerà a Napoli. Il progetto, infatti, proseguirà a New York, nel cuore di Little Italy, dove sarà realizzato un secondo murale dal titolo “In Sanguine Foedus. Il Santo”. L’opera raffigurerà un San Gennaro reinterpretato in chiave contemporanea ma profondamente popolare, creando così un unico racconto visivo tra le due sponde dell’Atlantico.

Due murales, un’unica storia: quella dell’emigrazione italiana, delle famiglie separate dall’oceano, del coraggio di chi partiva e della memoria che continua a vivere attraverso le generazioni.

Alla presentazione dell’opera hanno partecipato, insieme ai promotori del progetto, Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e Luca Borriello, direttore di Inward.

Un’iniziativa dal forte valore culturale e identitario che restituisce centralità alla memoria degli italiani all’estero e ricorda quanto il fenomeno migratorio abbia contribuito a costruire non solo la storia dell’Italia, ma anche quella delle grandi comunità italiane nel mondo, a partire dagli Stati Uniti.