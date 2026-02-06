Il Made in Italy della moda sbarca negli Stati Uniti con uno dei suoi marchi simbolo.

Dopo il successo ottenuto a Milano, Parigi e Roma, la mostra “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana” approda per la prima volta oltreoceano e apre al pubblico presso l’Institute of Contemporary Art di Miami.

L’esposizione resterà visitabile fino al 14 giugno e si presenta come una vera e propria lettera d’amore alla cultura italiana, da sempre fonte d’ispirazione delle creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un racconto visivo e sensoriale che mette al centro identità, tradizione e maestria artigianale.

Il percorso espositivo comprende oltre 300 opere tra capi iconici d’archivio e creazioni più recenti, accompagnando i visitatori in un viaggio immersivo nel linguaggio creativo della maison. La mostra svela l’approccio anticonvenzionale di Dolce&Gabbana al mondo del lusso, fondato su un dialogo costante tra passato e contemporaneità, artigianato e innovazione.

Curata da Florence Müller, una delle voci più autorevoli nel panorama internazionale della moda, la rassegna celebra l’eccellenza del Made in Italy nel cuore della Florida, confermando la capacità del genio creativo italiano di esportare bellezza, cultura e saper fare a livello globale.

L’arrivo della mostra a Miami rappresenta anche una riflessione più ampia sulla forza del Made in Italy nel mondo. Non si tratta soltanto di moda, ma di un modello culturale ed economico che unisce creatività, qualità dei materiali, attenzione al dettaglio e trasmissione del sapere artigianale. Un patrimonio riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, capace di distinguersi in un mercato globale sempre più competitivo.

In questo contesto, Dolce&Gabbana si conferma ambasciatore di uno stile che racconta l’Italia attraverso le sue radici, le sue tradizioni e la sua capacità di innovare senza perdere identità. La mostra di Miami diventa così non solo un evento culturale di rilievo, ma anche un simbolo di come il Made in Italy continui a essere sinonimo di eccellenza, autenticità e valore nel panorama creativo mondiale.