Valentino Beauty sceglie Londra e la London Fashion Week per svelare un nuovo capitolo della sua strategia internazionale nel mondo della profumeria di lusso. Il 19 febbraio la maison, in licenza a L’Oréal, organizzerà un evento immersivo esclusivo per il lancio delle nuove fragranze Born in Roma Purple Melancholia, consolidando il percorso già avviato lo scorso settembre a New York.

Dopo il successo americano, il brand raddoppia con un house party londinese che trasformerà una location privata nella Valentino Beauty House, uno spazio esperienziale pensato per unire moda, cultura digitale e ricerca olfattiva.

L’obiettivo è andare oltre la semplice presentazione di un prodotto e costruire un racconto capace di coinvolgere ospiti e consumatori sul piano emotivo.

Il nuovo duo di fragranze si articola in una versione femminile e una maschile. La proposta donna si distingue per una composizione chypre-fruttata, mentre quella uomo punta su una firma legnosa aromatica ambrata.

Un dialogo olfattivo che esprime l’incontro tra lusso contemporaneo e sperimentazione creativa, elementi centrali nell’identità Valentino Beauty.

Tra gli ospiti attesi figura anche il brand ambassador Colman Domingo, protagonista di una serata ispirata all’estetica dei club iconici degli anni ’90 e 2000. L’ambientazione richiama un immaginario fatto di musica, libertà espressiva e connessioni autentiche, in linea con il concept dell’evento: “Who is your purple?”.

L’iniziativa, nata dalla cultura digitale, invita gli invitati a interrogarsi sulle proprie connessioni emotive e sul ruolo del profumo nella costruzione dell’identità e della fiducia in se stessi. Attraverso fragranze, ricordi e oggetti personali,

Valentino Beauty punta a trasformare il lancio di Born in Roma Purple Melancholia in un’esperienza collettiva che celebra la forza dei legami speciali.

Con questo evento alla London Fashion Week, Valentino rafforza il posizionamento internazionale del marchio nel segmento beauty e conferma la centralità delle fragranze come leva strategica per raccontare, in chiave contemporanea, l’universo della maison.