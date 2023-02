SUPERENALOTTO | Il titolare del bar di Codroipo (UD) dove sono stati vinti oltre 20 milioni: “Primo colpo milionario”

Il bar si trova "in un luogo di passaggio, il vincitore - o più probabilmente, i vincitori - potrebbe essere chiunque: qui entrano sia clienti abituali che persone di passaggio”

“Sì, confermo: alcune delle quote del sistema milionario del SuperEnalotto sono state vendute da noi”: lo racconta ad Agipronews il signor Roberto, il titolare del Bar della Terrazza di Codroipo, in provincia di Udine, dove sono state vendute 5 delle 90 quote da oltre 4 milioni del SuperEnalotto da record centrato ieri sera.

In totale, quindi, nel bar di Codroipo sono stati vinti oltre 20 milioni di euro. “Per noi si tratta della prima vincita così alta, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro”, continua il titolare, ancora frastornato dalla vincita: “In questo momento ci sono anche le telecamere della RAI che ci stanno riprendendo, continuo a ricevere visite e telefonate”.

Il bar si trova “in un luogo di passaggio, il vincitore – o più probabilmente, i vincitori – potrebbe essere chiunque: qui entrano sia clienti abituali che persone di passaggio”, continua Roberto, che ci tiene a sottolineare di aver scelto personalmente “le quote da proporre ai clienti dal sistema nazionale”.