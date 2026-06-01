Anche in Venezuela la Festa della Repubblica italiana diventa un momento di incontro, identità e condivisione. Nello Stato di Falcón, nel Venezuela occidentale, il Centro Sociale Italo-Venezolano di Coro ha organizzato un ricco programma di iniziative per celebrare il 2 giugno, coinvolgendo la comunità italiana locale e le istituzioni del territorio.

L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni promosse dalla rete associativa italiana presente nel Paese sudamericano, da sempre impegnata nel mantenere vive le tradizioni, la cultura e il senso di appartenenza delle comunità di origine italiana.

Le celebrazioni prenderanno il via con una messa nella chiesa di San Francisco de Asís, seguita da momenti di incontro e partecipazione comunitaria. Il programma prevede inoltre attività culturali e sociali negli spazi del Centro Sociale Italo-Venezolano, punto di riferimento storico per gli italiani e i loro discendenti nella regione di Coro.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la partecipazione della collettività e rafforzare il legame con le radici italiane, in un Paese che ospita una delle più importanti comunità italiane dell’America Latina. Famiglie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni locali prenderanno parte a una giornata dedicata alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione dell’eredità italiana.

A chiudere le celebrazioni sarà una “Bella serata italiana”, accompagnata da musica dal vivo e momenti conviviali, nel segno di quelle tradizioni che gli emigrati italiani hanno saputo custodire e tramandare nel corso delle generazioni.

Il ruolo dei centri italo-venezolani continua a essere fondamentale per la vita delle comunità italiane all’estero. Strutture come il Centro Sociale Italo-Venezolano di Coro rappresentano infatti luoghi di aggregazione e di promozione culturale, dove si organizzano attività sportive, ricreative e formative aperte sia agli associati sia al pubblico locale.

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica italiana, il 2 giugno assume un significato ancora più forte per gli italiani residenti all’estero. Celebrare questa ricorrenza significa non solo ricordare una data fondamentale della storia nazionale, ma anche riaffermare il legame con l’Italia e i valori che continuano a unire milioni di connazionali nel mondo.