Si sono svolte a Capo d’Orlando, nelle giornate del 22 e 23 maggio 2026, due importanti iniziative dedicate alla storia dell’Orlandina Calcio, allo sport come strumento educativo e al nuovo progetto sociale “Orlandina Calcio – ANSPI Sicilia: Un Campo per Crescere”.

Il primo appuntamento si è tenuto il 22 maggio, presso l’Aula Consiliare “Falcone-Borsellino” del Comune di Capo d’Orlando, dove è stato presentato il libro celebrativo sulla storia dell’Orlandina Calcio, memoria viva di una società sportiva che appartiene alla città, ai suoi tifosi, ai suoi dirigenti, ai suoi calciatori e a tutte le generazioni che hanno contribuito a scriverne il percorso.

Il secondo momento si è svolto il 23 maggio, presso il Pala Infodrive di Capo d’Orlando, con la partecipazione di circa 1.600 studenti, delle scuole del territorio, dei giovani atleti, delle famiglie, delle autorità e dei rappresentanti del mondo sportivo, istituzionale, ecclesiastico e sociale.

Nel corso delle due giornate è stato presentato il progetto “Orlandina Calcio – ANSPI Sicilia: Un Campo per Crescere”, promosso dall’A.S.D. Orlandina Calcio e da ANSPI Sicilia, con l’obiettivo di unire sport, educazione, inclusione sociale, merito scolastico e sostegno concreto ai giovani e alle famiglie.

Il progetto prevede, tra le altre iniziative, la gratuità della Scuola Calcio, attività formative, percorsi educativi, momenti di ascolto e orientamento, oltre all’istituzione di borse di studio al merito scolastico, messe a disposizione dal Presidente dell’Orlandina Calcio, Dott. Massimo Romagnoli, per premiare gli studenti che si distingueranno per impegno, risultati scolastici, comportamento, spirito di squadra e partecipazione alla vita della comunità.

Le borse di studio rappresentano uno degli elementi più significativi del progetto: un segnale concreto per valorizzare i giovani non soltanto sul campo da gioco, ma anche nel percorso scolastico, umano e culturale. L’obiettivo è accompagnare i ragazzi nella loro crescita, sostenere le famiglie e promuovere una cultura fondata sul merito, sulla responsabilità, sull’educazione e sulla solidarietà.

Il Presidente dell’Orlandina Calcio, Dott. Massimo Romagnoli, esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle due giornate.

Un ringraziamento particolare va a Renato Mangano, per la grande organizzazione, la passione e la dedizione con cui ha seguito l’intero percorso, insieme a Eventi, Velovolevodire e a Padre Tano / Padre Gaetano Vicario, chiamato ad accompagnare fattivamente questa esaltante e al tempo stesso impegnativa avventura educativa e sportiva.

Un sentito ringraziamento va inoltre a Pippo Galipò, per la preziosa collaborazione nella stesura del libro sulla storia dell’Orlandina Calcio, e a Giuseppe Trusso e Adriano Lo Presti, per l’importante lavoro di raccolta delle notizie, delle testimonianze e della memoria storica legata alla società.

Particolare gratitudine viene rivolta alla Prof.ssa Francesca Silvestri, Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, per aver accolto con generosità, sensibilità e spirito di servizio l’invito a contribuire al progetto, assumendo gratuitamente la responsabilità dello Sportello On-Line, una forma evoluta di ascolto, supporto e orientamento dedicata ai giovani, alle famiglie e alla comunità.

L’Orlandina Calcio ringrazia con sincera stima tutte le scuole di Capo d’Orlando e i rispettivi dirigenti scolastici, per aver condiviso le finalità del progetto e per la sinergia avviata nel segno del Patto Territoriale tra sport, scuola e comunità.

In particolare, si ringraziano la Prof.ssa Maria Larissa Bollaci, Dirigente Scolastica del Liceo “Lucio Piccolo”; la Prof.ssa Maria Ricciardello, Dirigente Scolastica dell’ITCG “F.P. Merendino”; e la Prof.ssa Rita Troiani, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Giovanni Paolo II”.

Un ringraziamento viene rivolto anche a Salvatore Monastra, Presidente della Pro Loco di Capo d’Orlando, per la collaborazione e la vicinanza dimostrate al progetto, insieme ai partner del territorio e del Terzo Settore, tra cui i Circoli Avvenire e Aurora.

Grande apprezzamento viene espresso per la presenza e per gli interventi del Presidente della Lega Siciliana, Dott. Sandro Morgana, del Presidente Nazionale ANSPI, Avv. Giuseppe Dessì, del Sindaco di Capo d’Orlando, Dott. Francesco Ingrillì, e delle autorità presenti, che hanno dato prestigio e valore istituzionale all’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va anche ai grandi protagonisti dello sport che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza, tra cui Carmine Coppola, Alessandro Parisi, Gianluca Basile e Palmi Fontanot, per i loro preziosi interventi e per il messaggio educativo trasmesso ai giovani attraverso l’esempio, il sacrificio, la disciplina e l’amore per lo sport.

L’Orlandina Calcio esprime inoltre profonda gratitudine all’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando per il patrocinio gratuito e per la vicinanza istituzionale dimostrata, e a S.E. Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti, per aver celebrato la Santa Messa, offrendo all’iniziativa un momento di spiritualità, raccoglimento e comunità.

Le due giornate hanno rappresentato non soltanto un momento di memoria e celebrazione della storia dell’Orlandina Calcio, ma anche l’avvio di un percorso nuovo, ambizioso e concreto, che vuole mettere al centro i giovani, le famiglie, la scuola, lo sport, l’ascolto, l’inclusione e il merito.

“Un Campo per Crescere” nasce con questa missione: trasformare il campo da gioco in un luogo di educazione, speranza, solidarietà e futuro.

Il progetto vuole dimostrare che lo sport può diventare una vera palestra di vita, capace di insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole, il valore del sacrificio, l’importanza dello studio, la forza della squadra e il senso di appartenenza alla comunità.

Capo d’Orlando ha risposto con entusiasmo, partecipazione e orgoglio. L’Orlandina Calcio riparte dalla propria storia, ma guarda avanti: verso i giovani, verso le famiglie e verso un futuro da costruire insieme.