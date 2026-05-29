Da emigrante siciliano a protagonista del Made in Italy in Germania. È la storia di Vincenzo Andronaco, nominato tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Originario di Alì, in provincia di Messina, Andronaco rappresenta una delle storie imprenditoriali più significative dell’emigrazione italiana contemporanea.

Partito dalla Sicilia a soli 18 anni per trasferirsi ad Amburgo, ha costruito negli anni un vero e proprio impero commerciale dedicato alla distribuzione dei prodotti alimentari italiani sul mercato tedesco.

La sua avventura imprenditoriale inizia nel 1983 con l’apertura di un piccolo negozio di ortofrutta. Da quella prima attività nascerà il Gruppo Andronaco, oggi considerato uno dei principali punti di riferimento del Made in Italy alimentare all’estero.

Il gruppo distribuisce oltre 9mila referenze, comprese circa 1.900 etichette di vino italiano, contribuendo alla diffusione delle eccellenze gastronomiche italiane in Germania e in Europa.

Nel tempo il marchio Andronaco è diventato una rete strutturata di grandi mercati specializzati nel cibo italiano, con centinaia di dipendenti e un fatturato di decine di milioni di euro.

Una crescita che ha trasformato l’azienda in un presidio strategico della cultura gastronomica italiana oltreconfine, rafforzando il legame tra l’Italia e le comunità italiane all’estero.

Il riconoscimento conferito dal Quirinale premia non solo il successo imprenditoriale, ma anche una storia simbolica di emigrazione, integrazione e valorizzazione dell’identità italiana nel mondo.

La vicenda di Andronaco racconta infatti il percorso di migliaia di italiani emigrati che, partendo da sacrifici e lavoro, hanno saputo affermarsi all’estero diventando ambasciatori delle eccellenze italiane.

Un esempio di come il Made in Italy continui a crescere anche grazie alle comunità italiane nel mondo e alla capacità imprenditoriale di chi ha saputo trasformare le proprie radici in un ponte economico e culturale tra l’Italia e l’estero.