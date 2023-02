VENEZUELA | Caracas, inaugurata la nuova sede del Comites

"Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova sede dei ComItEs", hanno spiegato dall'ente in una nota. "Dimostra l'impegno dell'Italia verso i suoi cittadini all'estero e il sostegno che diamo alla nostra comunità in Venezuela”

Giovedì 16 febbraio è stata inaugurata la nuova sede del Comitato degli Italiani all’Estero (ComItEs) di Caracas presso la Casa D’Italia, l’edificio costruito da Domenico Filippone nel 1956, e che da allora è il centro delle attività della comunità italo-discendente nel quartiere de La Candelaria, nella capitale venezuelana.

Presenti alla cerimonia, il Vice Ispettore Generale e il Vice Direttore Generale per gli Italiani nel Mondo, Roberto Marini.

“Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova sede dei ComItEs”, hanno spiegato dall’ente in una nota. “Dimostra l’impegno dell’Italia verso i suoi cittadini all’estero e il sostegno che diamo alla nostra comunità in Venezuela. Speriamo che questa sede sia uno spazio di incontro e sostegno per la comunità, fornendo una piattaforma per rafforzare ulteriormente l’unione tra i membri della comunità italiana in Venezuela”.