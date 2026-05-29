Il vicepresidente di Forza Italia e presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, prende le distanze dalle posizioni del generale Roberto Vannacci e invita il centrodestra a concentrarsi sulle questioni economiche e sulle riforme.

In un’intervista a “L’Altra Voce – Il Quotidiano Nazionale”, Occhiuto affronta il dibattito sulla legge elettorale e sul ritorno delle preferenze, sostenendo di non esserne particolarmente convinto. “Sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e dare stabilità a chi governa sono entrambe ottime cose”, afferma, spiegando però che “un bravo economista o costituzionalista difficilmente potrebbe essere anche un campione di preferenze”.

Per il governatore calabrese, il centrodestra dovrebbe evitare di concentrarsi su polemiche e tensioni interne, privilegiando invece i temi concreti dell’economia reale e delle riforme possibili. “Non sprechiamo energie su questo”, sottolinea.

Occhiuto critica inoltre l’ipotesi di rincorrere le posizioni di Vannacci in vista della prossima campagna elettorale. “Saremmo costretti a inseguire Vannacci che ogni giorno la sparerebbe più grossa per parlare al suo popolo di estrema destra”, dichiara, ribadendo invece la necessità di rivolgersi a un elettorato “moderato e riformista” che, a suo dire, oggi non si riconosce nel centrosinistra.

Nel corso dell’intervista, Occhiuto esprime anche apprezzamento nei confronti di Luca Zaia e Carlo Calenda, spiegando di avere stima per entrambi, pur ritenendo improbabile un loro futuro ingresso in Forza Italia.