Festa della Repubblica 2026, Francesca La Marca: “Gli 80 anni della Repubblica sono un patrimonio di tutti gli italiani”

In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2026, la senatrice Francesca La Marca ha rivolto un messaggio agli italiani, sottolineando il significato storico dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

“Quest’anno celebriamo un anniversario speciale: ottant’anni fa il popolo italiano scelse attraverso il referendum istituzionale la Repubblica come nuova forma di Stato, aprendo una stagione di libertà e democrazia dopo gli anni del fascismo”, ha ricordato La Marca.

La senatrice ha inoltre evidenziato la scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di celebrare la ricorrenza con una grande festa popolare davanti al Quirinale, rinunciando al tradizionale ricevimento nei giardini del Colle. Un’iniziativa che, secondo La Marca, rappresenta al meglio lo spirito inclusivo della Festa della Repubblica, una ricorrenza “di tutti e per tutti”.

Nel suo messaggio, la parlamentare ha rivolto un pensiero particolare alle comunità italiane nel mondo, ricordando come il 2 giugno venga vissuto con grande partecipazione anche dagli italiani residenti all’estero.

“Siamo chiamati a celebrare questa giornata con orgoglio e consapevolezza, ricordando che libertà, democrazia e diritti non sono mai conquiste definitive, ma valori da custodire e proteggere ogni giorno”, ha affermato.

La Marca ha poi reso omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per costruire un’Italia più libera, equa e democratica, sottolineando come, in un contesto internazionale segnato da tensioni e incertezze geopolitiche, tali principi assumano oggi un valore ancora più significativo.

“Abbiamo il dovere, come cittadini e come italiani, in patria e all’estero, di continuare a difendere e promuovere i valori di libertà, uguaglianza e democrazia che contraddistinguono la nostra società e che rappresentano un motivo di orgoglio nel mondo”, ha concluso la senatrice. “Buon 80° anniversario della nostra amata Repubblica”.