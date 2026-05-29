La comunità italiana di Ciudad Bolívar si prepara a vivere una settimana all’insegna dello sport, della socialità e delle tradizioni italiane. La Casa d’Italia di Ciudad Bolívar ha infatti promosso un ricco calendario di iniziative in programma dal 3 al 7 giugno, in occasione della Giornata nazionale dello sport italiano nel mondo.
L’iniziativa coinvolgerà associazioni, circoli italiani e cittadini del territorio con attività aperte al pubblico pensate per rafforzare i legami della collettività italiana all’estero e favorire l’incontro tra generazioni diverse.
Negli spazi della Casa d’Italia si svolgeranno tornei, dimostrazioni sportive e momenti conviviali dedicati a numerose discipline, dal calcio al nuoto, fino al tradizionale dominò. Un programma variegato che punta a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione sociale e culturale.
La manifestazione rientra nelle iniziative promosse dalla rete diplomatica italiana e dalle associazioni degli italiani nel mondo per celebrare il ruolo dello sport nella promozione dell’identità nazionale e nella costruzione di comunità sempre più unite.
Secondo gli organizzatori, la settimana dello sport rappresenterà anche un’importante occasione di incontro tra istituzioni e collettività italiana locale, con attività capaci di coniugare partecipazione, integrazione e valorizzazione delle radici italiane in Venezuela.