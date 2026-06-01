Una grande festa aperta alla città per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana e rafforzare il legame tra l’Italia e la Germania. È questo lo spirito che ha animato la Festa di strada organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Berlino sabato 30 maggio nella Hiroshimastrasse, la via che ospita la sede diplomatica italiana nella capitale tedesca.

L’iniziativa, che ha richiamato oltre mille partecipanti nel corso della giornata, si inserisce nel programma dell’Italian Week 2026, il progetto promosso per estendere le celebrazioni della Festa della Repubblica all’intero territorio tedesco e coinvolgere non soltanto la comunità italiana, ma anche il pubblico locale.

Per tutta la giornata la strada si è trasformata in uno spazio dedicato alla cultura, alla musica e alla convivialità italiana. In programma spettacoli di improvvisazione teatrale, workshop di breakdance, esibizioni musicali e degustazioni di specialità gastronomiche della tradizione italiana, in un clima di festa che ha attirato famiglie, giovani e cittadini tedeschi interessati a conoscere più da vicino il nostro Paese.

Porte aperte all’Ambasciata

Uno dei momenti più apprezzati dell’evento è stata l’apertura straordinaria dell’Ambasciata d’Italia, che ha consentito ai visitatori di entrare negli spazi della rappresentanza diplomatica, scoprirne la storia e ammirare le opere d’arte contemporanea esposte nelle sue sale.

L’iniziativa rientra nella strategia promossa dall’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Fabrizio Bucci, che punta a rendere la sede diplomatica un luogo sempre più aperto e accessibile, capace di avvicinare cittadini italiani e tedeschi alla realtà istituzionale e culturale del nostro Paese.

Il successo registrato durante la giornata ha spinto l’Ambasciata a valutare la possibilità di replicare l’esperienza con aperture periodiche, ipotizzando visite pubbliche a cadenza mensile per trasformare l’edificio in uno spazio sempre più fruibile e partecipato.

Italian Week 2026: oltre cento eventi in Germania

La Festa di strada rappresenta uno degli appuntamenti principali dell’Italian Week 2026, un calendario che comprende oltre cento iniziative distribuite in tutta la Germania. Mostre, concerti, incontri culturali, eventi istituzionali e momenti dedicati alla promozione del Made in Italy contribuiscono a valorizzare l’immagine dell’Italia e il ruolo della numerosa comunità italiana presente nel Paese.

Le celebrazioni proseguiranno il prossimo 4 giugno con l’evento ufficiale della Festa della Repubblica a Berlino, particolarmente significativo quest’anno perché coincide con l’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana.

Un anniversario che si intreccia con un’altra importante ricorrenza: il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania, un traguardo che testimonia la solidità di un rapporto costruito nel tempo attraverso cooperazione politica, scambi economici, cultura e una forte presenza italiana sul territorio tedesco.

L’Italian Week 2026 si conferma così un’importante occasione per promuovere l’Italia all’estero, valorizzare il contributo degli italiani in Germania e rafforzare il dialogo tra due Paesi uniti da profondi legami storici, economici e culturali.