Care italiane e cari italiani nel mondo,

in occasione della Festa della Repubblica desidero rivolgere a tutte e a tutti voi, e in particolare alle nostre comunità residenti in Sud America, i miei più sentiti auguri.

Il 2 giugno del 1946 rappresenta una data fondativa della nostra storia nazionale: in quel giorno, con una scelta libera e consapevole, l’Italia decideva di diventare una Repubblica, segnando l’inizio di un nuovo percorso democratico basato sui valori della partecipazione, della libertà e della giustizia sociale.

Contestualmente, per la prima volta, le donne italiane entravano pienamente nella vita democratica del Paese attraverso il diritto di voto, contribuendo in modo decisivo alla costruzione della nostra Repubblica.

Quest’anno celebriamo gli ottant’anni di quella scelta storica, un anniversario che ci invita non solo alla memoria, ma anche a rinnovare l’impegno verso i principi che fondano la nostra convivenza civile.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “la Repubblica vive nei valori della Costituzione e nella partecipazione dei cittadini”: un richiamo che parla anche alle comunità italiane nel mondo.

A voi, che vivete e operate all’estero, e in particolare nelle nazioni del Sud America dove la presenza italiana è così radicata e vitale, va il mio più sincero ringraziamento per il contributo che quotidianamente offrite nel mantenere vivi i legami con il nostro Paese, promuovendone la cultura, i valori e l’identità.

La Repubblica è anche vostra: è nella vostra storia, nelle vostre famiglie, nel vostro impegno. Continuiamo insieme a custodirla e a rafforzarla, con lo sguardo rivolto al futuro e con l’orgoglio delle nostre radici.

Viva la Repubblica, viva l’Italia e viva gli Italiani all’estero!

*deputato Pd eletto nella ripartizione estera Sud America