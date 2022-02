SPIAGGE | Isola dei Conigli di Lampedusa nella top ten di Tripadvisor

C’e’ anche la meravigliosa Spiaggia dei Conigli di Lampedusa nella top ten della community di Tripadvisor.

I Caraibi hanno il maggior numero di spiagge in elenco quest’anno e cinque continenti sono rappresentati.

Il Brasile e’ l’unica destinazione ad avere piu’ di una menzione, con tre siti di impressionante bellezza. Ma c’e’ anche l’Italia, con la Sicilia, al decimo posto tra le destinazioni da sogno.

“Una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta ti sembrera’ di essere su un altro pianeta”, si legge in una delle recensioni su Lampedusa.