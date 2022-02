Alessandro Garzia, originario della Sardegna, premiato come miglior pizzaiolo dell’Olanda

L’Unione Sarda racconta la storia di Alessandro Garzia, 47 anni, capoterrese trapiantato a Warmenhuizen, paesino a nord dell’Olanda, premiato come miglior pizzaiolo del Paese dei tulipani.

Proprio così. È partito cinque anni fa da un paese alle porte di Cagliari, con una valigia e in tasca appena 300 euro, si è rimboccato le maniche e oggi è titolare della miglior pizzeria d’Olanda.

“Capoterra gli stava stretta – racconta L’Unione Sarda – e così ha cercato fortuna intraprendendo la strada affrontata nei decenni passati da molti suoi compaesani, che in Olanda si sono trasferiti e hanno fatto fortuna”.

Il locale gestito da Alessandro Garzia – che aveva sulle spalle anche esperienze lavorative in Francia e in Belgio – si è assicurato il titolo di miglior pizzeria del Paese dei tulipani, assegnato da Thuisbezorgd – il Just eat locale -, sbaragliando la concorrenza di centomila attività che operano nel campo della ristorazione: il successo, però, è arrivato anche all’alto gradimento dei clienti, che hanno votato per il suo ristorante.

Complimenti ad Alessandro, viva la cucina italiana nel mondo.