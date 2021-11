Scopriamo cosa offrono i migliori casino su web: come divertirsi?

Come ben sappiamo il gioco d’azzardo ha scoperto una nuova fantastica dimensione con l’avvento del web, tanto che ormai i migliori casino online sono tra i portali internet più frequentati dal pubblico di tutto il mondo fino a catturare anche l’interesse delle autorità, che ora li regolano così da renderli ancora più sicuri attraverso autorizzazioni ufficiali.

Ma cosa sono i casino online? Cosa offrono? Quali sono i maggiori segreti e virtù di questo nuovo modo per divertirsi? Scopriamolo con questa breve guida che nasce per offrire tutte le più importanti informazioni a riguardo.

Cosa offrono migliori casino online italiani ?

Questa grande novità che internet ha portato nell’universo del gioco d’azzardo, novità che si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, ha fatto il suo boom anche in Italia, dove negli ultimi anni si sono diffusi tantissimi tra i migliori casino online in assoluto attirando una numerosissima fetta di nostri connazionali appassionati di gioco così come un’enorme quantità di articoli e guide (La Repubblica ha addirittura una sezione a riguardo) che offrono approfondimenti a riguardo, come ad esempio questa qui che ha catturato la nostra attenzione in particolar modo.

Ma cosa offrono questi casino online? Fondamentalmente hanno avuto il merito di fondere insieme due tipologie di gioco, digitalizzandole: la prima è quella dei casinò terrestri, le case da gioco che da decenni e decenni accentrano giocatori in tutto il mondo facendoli divertire con titoli classici come tutti i più famosi giochi di carte o come le roulette, la seconda invece è l’offerta di slot machine che negli ultimi anni si sono diffuse in bar ed attività commerciali di qualsiasi genere.

Ma non è tutto, perché utilizzando il mezzo digitale si è moltiplicata a dismisura anche l’offerta, il che ha messo in condizione i produttori di giochi di creare e diffondere numerosissime varianti ai giochi classici espandendo di fatto le possibilità di divertimento.

Casino italia online sono sicuri ?

Uno dei temi più discussi quando si parla di casino online è quello della loro sicurezza, un tema ovviamente vasto e variegato se pensiamo a quanti siti di gioco esistano al mondo, ma per restringere il cerchio a quel che più ci interessa la domanda fondamentale è: il panorama dei casino Italia è sicuro?

La risposta che ci sentiamo di dare è che sì, i migliori casino attivi in Italia sono sicuri, questo a patto che si decida di divertirsi prendendo come punti di riferimento solo quelli che sono i veri “casino online italiani”, ovvero quei siti (non per forza con sede in Italia) che possano offrire ai propri utenti la garanzia rappresentata dal marchio ADM, cioè la licenza ottenuta direttamente dall’Agenzia Dogane e Monopoli che, tra le altre cose, si occupa anche di verificare la rispondenza dei siti di gioco a quelli che sono i parametri di sicurezza e di tutela della privacy stabiliti direttamente dal Governo.

Per meglio capire basta pensare che l’ADM è anche l’organo che si occupa di tutte le lotterie nazionali praticamente da sempre, dai Gratta e Vinci a tutti i giochi da ricevitoria passando per i vecchi Totocalcio e Totip, questo perché opera da prima ancora che si chiamasse così quando agiva sotto il nome AAMS (sul passaggio da AAMS ad ADM ha scritto anche Ansa qualche mese fa).

Certo poi il discorso cambia quando gli utenti italiani decidono di affidarsi a casino online non inseriti nell’elenco ADM, ma è una circostanza di rischio che possiamo definire come “procurato” visto che le opzioni per divertirsi in sicurezza abbondano quando scegliamo portali validi come ad esempio Snai, Lottomatica, Gioco Digitale, Voglia di Vincere e tutti gli altri ugualmente inseriti nell’elenco dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Miglior casino online vs Miglior Casino terrestre : quali sono le differenze?

Una questione semplice quanto interessante parlando dei migliori casino online è quella relativa alle differenze più importanti che ha rispetto al gioco d’azzardo “propriamente detto” ovvero quello che fino a qualche anno fa era appannaggio esclusivo dei casinò e delle case da gioco: in cosa consiste questa rivoluzione del divertimento portata da internet?

Tanto per cominciare il gioco online nei migliori casino digitali ha abbattuto i limiti imposti dallo spazio e dal tempo: non tutti vivono vicino a luoghi in cui trovare casinò terrestri, tanto più se consideriamo che si tratta di realtà non particolarmente diffuse in Italia come conseguenza dei limiti che sono da sempre stati loro imposti, questo mentre il gioco online, oggi come oggi principalmente goduto utilizzando smartphone ed altri dispositivi mobili, è vicino in qualsiasi momento, più precisamente nelle nostre tasche.

E poi appunto il tempo: in passato andare in un casinò prevedeva un trasferimento mentre ora è possibile giocare in qualsiasi momento, nella maggior parte dei casi sfruttando i cosiddetti tempi morti della routine di tutti i giorni.

Ma non è tutto, perché la natura digitale dei migliori casino online ha permesso anche la diffusione di un numero estremamente più alto di titoli con cui divertirsi, una quantità di giochi che prima non sarebbe potuta entrare fisicamente nemmeno in casinò colossali come quelli di Las Vegas o Macao.

