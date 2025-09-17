Per la prima volta il Sistema Italia è stato protagonista a Nashville in Tennesse di 3686, la più importante conferenza del Sud degli Stati Uniti dedicata a startup, investitori e innovazione, giunta alla sua dodicesima edizione, portando sul palco talento, creatività e concretezza.

Grazie all’impegno del Consolato d’Italia a Detroit, guidato dalla console Allegra Baistrocchi, che ha giurisdizione anche su Nashville, e alla collaborazione con RetImpresa Confindustria, tre startup italiane hanno avuto l’occasione di presentarsi di fronte a una platea qualificata di oltre 300 investitori internazionali.

Le tre realtà selezionate – 2hire, Alba Robot e Volvero – rappresentano, secondo quanto spiega il Sole 24 Ore, alcuni dei progetti più promettenti del panorama nazionale nel campo della mobilità sostenibile, e i loro founder arrivano a Nashville dopo un lungo processo di selezione, che ha visto impegnata la rete di Confindustria.

2hire, con Filippo Agostino, ha mostrato come le proprie soluzioni tecnologiche possano trasformare qualsiasi veicolo in un device digitale, aprendo scenari inediti per i servizi di mobilità.

Alba Robot, con Daniel Chiaravalli, ha colpito per la forza del suo progetto che integra robotica e intelligenza artificiale per proporre opzioni autonome per trasportare persone e cose.

Volvero, guidata da Marco Filippi, ha presentato la sua piattaforma di car sharing innovativa, che connette proprietari privati e utilizzatori di veicoli rendendo la mobilità più sostenibile e inclusiva.

La loro presenza a Nashville è il risultato della seconda edizione del concorso “The Perfect Pitch – Rock Your Startup”, promosso da RetImpresa Confindustria, che ha dato l’opportunità a queste eccellenze italiane di accedere a uno dei più importanti ecosistemi di relazioni e capitali negli Stati Uniti.