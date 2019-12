Oggi a Roma è stato assaltato un furgone che trasportava sigarette. Tutto è accaduto questa mattina in via Mario Schifano, in zona Tor Cervara, in periferia.

In tre, a volto coperto e armati di pistola, hanno bloccato la strada e rapinato il furgone. Rubati circa 50 scatoloni di sigarette. I rapinatori sono poi fuggiti con un furgone. La polizia sta indagando.