REPUBBLICA DOMINICANA | Avviso sulla priorità assegnata al rilascio dei passaporti rispetto agli altri servizi consolari

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo attualmente è in grado di erogare solo i servizi consolari urgenti e non posticipabili dando la precedenza quelli considerati prioritari e alle persone appartenenti a categorie protette.

Nello specifico, fino a data da stabilirsi, a parte gli appuntamenti già assegnati tramite il servizio di prenotazione online, verrà data la priorità alle pratiche di richiesta di un nuovo passaporto a patto che quello posseduto sia già scaduto o sia prossimo alla scadenza.

In questo caso la priorità verrà data alle richieste da parte di cittadini italiani, residenti e regolarmente iscritti all’AIRE, non in possesso di alcun documento di identità l’assenza del quale pregiudichi la loro permanenza nella Repubblica dominicana (es. ritiro della pensione, rinnovo del permesso di residenza, etc.).

Nel caso invece la richiesta di passaporto sia finalizzata al rientro in Italia, la priorità verrà data ai cittadini italiani residenti e regolarmente iscritti all’AIRE e qualora la necessità del viaggio sia comprovata da motivi di urgenza (motivi di salute, studio, etc);

Nel caso di perdita o smarrimento del passaporto, al di fuori dei casi precedentemente elencati, e solo nel caso di cittadini italiani residenti in Italia e presenti nella Repubblica Dominicana per un breve periodo, che dimostrino di essere entrati nel paese con un passaporto valido e che la validità del documento perso o smarrito permaneva al momento della prevista uscita dal territorio della Repubblica Dominicana, potrà essere rilasciato un documento provvisorio di viaggio (ETD).

In tutti gli altri casi di cittadini italiani non residenti e non iscritti AIRE, la domanda di rilascio del passaporto o del documento provvisorio di viaggio ETD potrà essere accolta solo situazioni di necessità ed urgenza che dovranno essere presentati all’Ambasciata corredate da idonea documentazione comprovante la condizione esposta e previa la verifica di sussistenza dei presupporti.

Tutti i casi dovranno essere in ogni modo preventivamente segnalati all’Ambasciata allegando la documentazione giustificativa tramite l’indirizzo email santodomingo.passaporti@esteri.it

In ogni caso il ricevimento avverrà dietro appuntamento che verrà comunicato agli interessati via email o nelle altre forme ritenute opportune.

Avviso agli utenti in merito all’utilizzo dei servizi di intermediazione consolare

Sono giunte di frequente lamentele da parte di connazionali che riferiscono di aver pagato delle somme di danaro per l’ottenimento di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia o per l’ottenimento di servizi consolari.

Si precisa che nessun servizio di intermediazione è autorizzato da questa Ambasciata e che i servizi eventualmente proposti sono erogati da persone o società senza nessun rapporto di collaborazione con l’Ambasciata.

E’ naturalmente fatta salva la facoltà degli utenti di rivolgersi ai traduttori ufficiali della Repubblica Dominicana per la traduzione in lingua italiana dei documenti redatti in lingua spagnola.

Nessuna somma deve essere pagata per l’ottenimento di un appuntamento presso l’Ambasciata mentre tutti gli importi dovuti per l’ottenimento degli atti o servizi consolari devono essere pagati, qualora previsto, direttamente agli impiegati che operano all’interno dell’Ambasciata e che rilasciano una specifica ricevuta del pagamento o, in un limitato numero di casi, per bollettino postale o bonifico bancario ad altre Autorità della Repubblica Italiana.



Comunicaci la tua email

Al fine di semplificare le procedure ed offrire ai cittadini residenti all’estero servizi sempre più efficaci e tempestivi, si rinnova l’invito a tutti i connazionali provvisti di posta elettronica – residenti in Repubblica Dominicana – di comunicare all’Ambasciata il proprio indirizzo e-mail compilando il formulario online. In tal modo, sarà possibile fruire di tutti i servizi che si renderanno prossimamente disponibili online.

Dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo