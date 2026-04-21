Centrodestra, Vannacci critica la coalizione: “Ha perso identità e slancio”

Duro attacco al Centrodestra da parte di Roberto Vannacci, che apre alla possibilità di una corsa autonoma alle elezioni politiche del 2027 con il suo movimento Futuro Nazionale.

“Futuro Nazionale è il partito di destra pura, orgogliosa, fiera, autentica e quindi non può che essere l’interlocutore di questa coalizione di Centrodestra che, però, ha perso la propria identità, il proprio slancio e ha sbiadito i propri principi. Futuro Nazionale non si porrà mai quale alleato delle sinistre e dei progressisti radical chic che hanno distrutto questa nazione. Ma una cosa deve essere chiara, il partito nasce anche perché crediamo fermamente che sia venuta l’ora di farla finita con una certa politica che si preoccupa più dei palazzi, dei giochi di potere e delle poltrone piuttosto che del bene dei cittadini”.

Le dichiarazioni arrivano in risposta a una domanda della newsletter Voce Libera, in merito alle possibili alleanze in vista delle prossime elezioni.

Le “linee rosse” e il nodo alleanze

Vannacci ribadisce la linea del movimento, sottolineando la volontà di mantenere una posizione chiara su alcuni temi considerati non negoziabili:

“Futuro Nazionale non vuole ministeri, uffici e poltrone ma vuole che si implementi una politica che sia rivolta unicamente a fare il bene e gli interessi dell’Italia e degli Italiani. Proprio per questo ha tracciato delle linee rosse che rappresentano dei limiti non negoziabili e che si riferiscono al posizionamento internazionale, all’energia, all’immigrazione, alla sicurezza e alla protezione del cittadino onesto e della proprietà privata, alla protezione dell’identità e della cultura italiana, alla promozione della famiglia intesa come padre, madre e prole”.

Apertura al dialogo, ma resta l’ipotesi corsa autonoma

Pur lasciando uno spiraglio al confronto con gli attuali alleati, il leader di Futuro Nazionale mette in chiaro le condizioni per un’eventuale intesa:

“Noi rimaniamo aperti al dialogo con questo Centrodestra ma le alleanze e la fiducia sono relazioni bidirezionali. Se questa coalizione lo vorrà e rispetterà le linee rosse tracciate, Futuro Nazionale è prontissimo a schierarsi, ma se questa coalizione continuerà ad ignorare ogni iniziativa che proponiamo, continuerà a chiudersi a riccio evitando ogni dialogo e ogni interlocuzione Futuro Nazionale è pronto a correre da solo e a rappresentare tutti quei cittadini – e sono tanti – che si sono stancati dell’inconcludenza, del tentennamento, del timore, e dello stato di sudditanza in cui l’Italia si è ridotta negli ultimi decenni”.

Uno scenario che apre a possibili nuove dinamiche nel panorama politico italiano, con una destra che potrebbe presentarsi divisa alle prossime elezioni, ridefinendo equilibri e strategie della coalizione.