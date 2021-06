RAI ITALIA | A L’Italia con Voi spazio dedicato all’Argentina con Juan Carlos Paglialunga (CGIE)

Parlerà di "Asino in quarantena - incontro virtuale di lettura in italiano", iniziativa che unisce l'Italia all'Argentina e al Sudamerica. Poi Ernestina Dalla Corte Lucio racconterà della "Giornata dell'Immigrato Italiano in Argentina"