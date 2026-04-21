Si è svolta a Bruxelles, nella giornata del 18 aprile 2026, la prima riunione ufficiale di Alternativa Popolare dedicata all’avvio della campagna elettorale per il rinnovo dei COMITES, con la partecipazione dei candidati della circoscrizione di Bruxelles, Brabante e Fiandre, pronti ad essere protagonisti di una sfida politica e civica di grande importanza per la comunità italiana in Belgio.

L’incontro ha rappresentato un momento di forte condivisione, entusiasmo e organizzazione, segnando l’inizio di un percorso che vedrà Alternativa Popolare impegnata con determinazione nel costruire una proposta credibile, concreta e vicina ai bisogni reali degli italiani all’estero.

Ad aprire i lavori è stato Massimo Romagnoli, Responsabile di Alternativa Popolare per gli Italiani nel Mondo, che ha delineato le linee guida politiche e organizzative della campagna elettorale, indicando con chiarezza obiettivi, metodo e visione. Un intervento incisivo, volto a rafforzare il senso di squadra e a trasmettere ai candidati la responsabilità e l’onore di rappresentare la comunità italiana in un momento così importante.

A seguire sono intervenuti Frank Caracuta, responsabile della campagna elettorale, che ha illustrato con precisione gli aspetti strategici e organizzativi del percorso verso il voto, Giuseppe Volpe, responsabile per il Belgio, che ha saputo trasmettere energia, spirito di appartenenza e motivazione a tutto il gruppo, e Marcello Austini, consigliere personale dell’On. Massimo Romagnoli, il cui contributo ha ulteriormente arricchito il confronto politico e organizzativo.

La serata è poi proseguita in un clima di grande partecipazione con una cena conviviale, occasione utile per consolidare il gruppo, rafforzare i rapporti umani e condividere lo spirito di una campagna che si annuncia intensa ed entusiasmante.

Particolarmente emozionante è stato il collegamento in video con il Presidente Paolo Alli, che ha voluto far giungere il proprio saluto e il proprio incoraggiamento ai candidati e ai dirigenti presenti, sottolineando l’importanza del radicamento di Alternativa Popolare nei territori e nelle comunità italiane all’estero.

Quello di Bruxelles è solo il primo passo di un percorso più ampio: nelle prossime settimane, infatti, analoghe riunioni con i candidati si terranno anche a Charleroi, Mons, Genk e Liegi, in preparazione del grande appuntamento politico già previsto per il 13 giugno 2026 a Francoforte, che rappresenterà un momento centrale della mobilitazione di Alternativa Popolare in Europa.

Alternativa Popolare è pronta. Pronta a mettersi in ascolto della comunità italiana, pronta a valorizzare competenze, energie e passione civile, pronta a costruire una presenza forte, autorevole e vincente nei COMITES.

La campagna elettorale è iniziata. E da Bruxelles parte un messaggio chiaro: Alternativa Popolare c’è, è unita, ed è pronta ad essere protagonista.