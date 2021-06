FOTO | Italiani all’estero, Francesca Alderisi (FI) a Washington D.C. per la Festa della Repubblica

Nella splendida cornice del giardino di Villa Firenze per la parlamentare eletta all’estero è stata anche l'occasione per tornare a incontrare alcuni degli esponenti della comunità italo-americana

Ieri 2 giugno, in occasione della Festa Nazionale e della conclusione del loro mandato, la senatrice Francesca Alderisi (FI) ha partecipato al ricevimento nel giardino della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio e Signora.

“È forte l’emozione di tornare a celebrare, seppure in forma ridotta, la Festa della nostra Repubblica in un Paese che ama molto l’Italia e che noi molto amiamo, come ha ben osservato l’Ambasciatore Varricchio rimarcando l’intensità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti e la grande ammirazione con cui gli States guardano alla nostra cara Patria”, ha dichiarato la senatrice.

“Il 2 giugno ci rende ancora più orgogliosamente italiani – ha continuato la sen. Alderisi – e, ora come 75 anni fa, questa data rappresenta un messaggio di ottimismo e speranza nel futuro. Anche se con prudenza, l’Italia guarda oggi con fiducia al percorso avviato verso il superamento dell’emergenza sanitaria”.