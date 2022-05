Pensionati italiani a Santo Domingo, “Esistenza in Vita” per evitare la sospensione della pensione

Ai pensionati italiani residenti nella Repubblica Dominicana suggeriamo fortemente di non attendere l’ultimo momento. Giocate d’anticipo: recatevi subito al patronato Encal-Cisal di Santo Domingo per sbrigare la vostra pratica

Cari amici pensionati italiani all’estero, scade il 7 giugno la Campagna per l’Esistenza in Vita (obbligatoria per tutti i pensionati INPS). Mancano dunque pochi giorni, affrettatevi! E’ necessario inviare dei formulari firmati proprio da voi che siete gli interessati e per fare questo ormai avete davvero poco tempo.

Ai pensionati italiani residenti nella Repubblica Dominicana suggeriamo fortemente di non attendere l’ultimo momento. Giocate d’anticipo: recatevi subito al patronato Encal-Cisal di Santo Domingo per sbrigare la vostra pratica. Verrete assistiti da personale qualificato, pronto a darvi il miglior servizio.

L’indirizzo del patronato è Calle Rodriguez Obijo, 5. Apt 101 Edificio Aida – Gazcue. Per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro appuntamento, potete chiamare il numero +1 809-688-8770. Fate presto!