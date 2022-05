FOTO | Italiani all’estero, Francesca Alderisi (FI) incontra la Console d’Italia a Detroit Allegra Baistrocchi

Il viaggio a Detroit, nello Stato del Michigan, della senatrice Francesca Alderisi (FI) si è aperto ieri con l’incontro con la Console d’Italia a Detroit Allegra Baistrocchi presso la sede del Consolato.

Francesca prosegue così con i suoi viaggi all’interno della propria ripartizione elettorale (è stata a Santo Domingo circa un mese fa, lì ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia, la Camera di Commercio, il Comites e diverse associazioni italiane), per continuare ad essere vicina ai connazionali. E’ lo stile che le appartiene, ormai lo sappiamo: la giusta presenza nell’Aula del Senato, ma soprattutto la presenza sul territorio, per tanti versi ancora più importante.

Sono viaggi che Francesca sta facendo fin dall’inizio della legislatura, a differenza di altri suoi colleghi eletti oltre confine che invece stanno cominciando a muoversi soltanto ora, quando manca meno di un anno al voto. Ma gli italiani nel mondo non sono mica fessi, sapranno premiare chi ha dimostrato di non averli mai abbandonati.

“Per me questa visita ha un significato speciale – ha dichiarato la parlamentare eletta in Nord e Centro America -, poiché quest’area degli Stati Uniti vanta un legame stretto e duraturo con il nostro Paese, non solo in virtù della forte presenza della comunità di nostri connazionali – che conta circa 19.000 iscritti AIRE – ma anche per le svariate eccellenze italiane che qui si sono affermate grazie al talento e all’ingegno per cui l’Italia è nota in tutto il mondo”.