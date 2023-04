Pasqua e Pasquetta, eventi a Roma e fuoriporta

Tanti appuntamenti per festeggiare insieme in famiglia o con gli amici: nei parchi, nei musei, nel centro storico, al lunapark, allo zoo delle star e molto altro ancora. All’aria aperta

Una giornata nei parchi alla riscoperta dei posti incantati della natura, per trascorrere ore spensierate e in tutto relax. La tradizione vuole che in questi giorni si organizzi una scampagnata in un parco o in una zona verde. Una gita fuoriporta alla riscoperta delle bellezze culturali e naturalistiche aspirando aria buona e non inquinata.

Qualche idea per festeggiare in armonia e serenità.

La Selvotta di Formello (Parco Natura La Selvotta Onlus, via della Selvotta, 25 a Formello, ndr) offre ai visitatori la fattoria degli animali, con conigli, tartarughe e uccelli, pure rapaci. Sono presenti anche aree giochi per i bambini e aree pic nic per tutta la famiglia e gli amici. E’ possibile inoltre passeggiare fra le rovine dell’acquedotto etrusco, ammirando il favoloso paesaggio.

Lo Zoo delle Star, in via Lambro, 20 a Fossignano (Aprilia) ha organizzato laboratori didattici per bambini e adulti dedicati agli animali. Per chi lo desidera c’è anche quello dedicato a rettili e antropodi, con tanto di incontro ravvicinato con essi. Inoltre è possibile partecipare a tour privati per conoscere aneddoti e curiosità sugli animali. Per chi gradisce pranzare ci sono anche a disposizione succulenti e sfiziosi menù vegetariani.

Arte e musei. Gli amanti dell’arte potranno visitare la Statua della Pietà in San Pietro al Vaticano, realizzata da Michelangelo Buonarroti. Una occasione unica per ammirare la straordinaria bellezza di una scultura immortale.

Chi adora le visite guidate potrà rivolgersi alle associazioni del territorio per appassionanti tour a tema, che si svolgeranno per le strade e i vicoli più caratteristici del centro storico della capitale.

Lunapark. Il Luneur Park, il giorno di Pasqua e di Pasquetta dedica ai bambini Caccia alle uova. Una simpatica e allegra caccia al tesoro dove i più piccini dovranno scovare gli ovetti magici per vincere fantastici premi. Naturalmente sono presenti tanti altri svaghi anche per gli adulti.

Al lago o al mare. Una ottima soluzione per trascorrere queste due giornate di festa a costo zero è quella di recarsi al lago o al mare. Il lago più vicino è quello di Albano, che offre scorci pittoreschi sul lungolago e la possibilità di visitare l’attigua città di Castelgandolfo. Per le località marine più vicine c’è l’imbarazzo della scelta: Ostia, Fiumicino, Maccarese.