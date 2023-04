IL MONDO AL CONTRARIO DELLA SINISTRA | Elly Schlein sta con chi imbratta i monumenti

La nuova segretaria parla solo di cose lontane dalla vita di tutti i giorni dei cittadini. Ha dei toni tipici del populismo di sinistra. Questa è l'ennesima prova del fatto che Elly Schlein altro non sia che l'espressione della tanto citata ideologia Woke

La Fontana della Barcaccia di Roma è stata imbrattata dagli eco-vandali e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha detto che “debbono essere ascoltati dalle istituzioni”. Questo furore ideologico della segretaria del Partito Democratico è non solo assurdo, ma anche dannoso.

Non si può fare passare per giusto ciò che è illegale. Chi imbratta i monumenti è solo un vandalo, una persona che non rispetta la legge, né le cose.

Oltretutto, guardando bene anche il merito, questo ambientalismo ideologico (che nulla ha a che fare con un concetto serio di rispetto dell’ambiente) non è neppure condivisibile, perché non tiene conto dell’uomo.

Difendere l’ambiente e rispettarlo va bene, ma si deve sempre tenere conto dell’uomo. Chi imbratta i monumenti in nome dell’ambientalismo ideologico prima citato non sbaglia solo nel metodo, ma anche nel merito.

Ora, Elly Schlein non è nuova a certe uscite. Per esempio, quando è stato imbrattato Palazzo Vecchio di Firenze, ha detto: “Chi ha imbrattato Palazzo Vecchio sta solo chiedendo di ascoltare la scienza”. Non si sa di quale scienza lei parli.