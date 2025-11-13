Il ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, ha stanziato oltre 3,6 milioni di euro per interventi a favore dei siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Le risorse, pari a 3.620.374 euro, saranno destinate sia ai servizi di assistenza e gestione dei siti (1,9 milioni di euro) sia a interventi di valorizzazione e promozione (1,72 milioni di euro).

L’obiettivo è rafforzare la tutela, la conservazione e la fruizione dei beni culturali riconosciuti dall’Unesco, sostenendo al contempo lo sviluppo culturale e turistico dei territori coinvolti.

Il provvedimento si inserisce nella missione del ministero dedicata alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, con particolare attenzione alla qualità dei servizi e alla promozione internazionale dell’eccellenza italiana.