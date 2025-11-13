Le Forze armate del Venezuela hanno abbattuto un aereo monomotore entrato nel Paese senza autorizzazione.

Il velivolo, un Cessna 210 privo di piano di volo e di permesso d’ingresso, è stato individuato dai radar del sistema di difesa aerospaziale venezuelano nello spazio aereo di San Fernando de Apure, vicino al confine con la Colombia, e successivamente intercettato da caccia dell’Aviazione militare bolivariana.

Il comandante strategico delle Fanb, Domingo Hernández Lárez, non ha fornito informazioni su eventuali vittime, ma ha ribadito che il Venezuela non consentirà l’uso del proprio territorio per attività legate al traffico di droga.

Dall’inizio dell’anno, ha aggiunto, sono già stati intercettati 24 velivoli entrati senza autorizzazione nello spazio aereo nazionale.