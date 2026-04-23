La Dante Alighieri protagonista alla Fiera del Libro di Buenos Aires

La Società Dante Alighieri rafforza la promozione della cultura italiana nel mondo con una presenza di primo piano alla 50ª edizione della Fiera del Libro di Buenos Aires, in programma da oggi all’11 maggio nella capitale argentina.

In occasione della missione istituzionale del segretario generale Alessandro Masi, è stato organizzato un fitto calendario di appuntamenti tra spazi fieristici e sedi accademiche della città, con l’obiettivo di valorizzare la lingua e la letteratura italiana all’estero.

Mostra su Camilleri e appuntamenti culturali

Tra gli eventi di punta, sabato 25 aprile presso il Pabellón Ocre sarà inaugurata la mostra bilingue e itinerante dedicata a Andrea Camilleri, dal titolo “Scene, voci, accenti, scritture: il teatro infinito di Andrea Camilleri”.

L’esposizione rappresenta un viaggio nell’opera e nella poetica dello scrittore siciliano, tra teatro, narrativa e identità linguistica.

Libri, università e lectio magistralis

Il programma prosegue martedì 28 aprile con la presentazione del libro di Alessandro Masi, “L’opera perfetta. Vita e morte di Masaccio”, realizzata in collaborazione con la Universidad Católica Argentina, partner istituzionale della Dante nel Paese.

Il giorno successivo, mercoledì 29 aprile, la stessa università ospiterà una lectio magistralis dello stesso Masi dal titolo “Trittico italiano: Giotto, Dante e San Francesco”, un approfondimento sui grandi pilastri della cultura italiana tra arte, letteratura e spiritualità.

Una presenza capillare in Argentina

La presenza della Società Dante Alighieri in Argentina è particolarmente significativa:

100 comitati attivi

30 presidi letterari

41 centri d’esame PLIDA

35 scuole di italiano e istituti bilingui

Numeri che testimoniano un radicamento storico e culturale profondo, rafforzato anche dalle celebrazioni per i 130 anni del Comitato di Buenos Aires, che saranno inaugurate proprio in questi giorni con la visita della delegazione ufficiale.

Cultura italiana nel mondo: una strategia di lungo periodo

La partecipazione alla Fiera del Libro si inserisce in una più ampia strategia di diplomazia culturale, che vede la lingua e la letteratura come strumenti fondamentali per consolidare i legami tra l’Italia e le comunità italiane all’estero.