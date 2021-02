Oggi alla Farnesina entrano 270 nuove unità di personale

“A distanza di anni in arrivo nuova forza lavoro, energie fresche, per la Farnesina”, commenta il Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. “Un’ottima notizia – osserva ancora - per milioni di italiani nel mondo, che hanno diritto a ricevere servizi consolari efficienti in tempi brevi”

Oggi sono entrate al ministero degli Esteri 270 nuove unità di personale. Ad annunciarlo è il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente MAIE.

“A distanza di anni in arrivo nuova forza lavoro, energie fresche, per la Farnesina”, commenta il Sottosegretario Merlo, che spiega: “Una parte di questo personale sarà inviato presso i diversi Consolati italiani nel mondo, al fine di smaltire e velocizzare le pratiche e i servizi destinati ai nostri connazionali”.

“Continuiamo a lavorare per i nostri italiani all’estero e il Sistema Italia oltre confine”, dichiara il senatore, che prosegue: “Quando sono arrivato al MAECI mi ha sorpreso il fatto che non vi fossero abbastanza giovani. Ora, grazie all’impegno di questi anni e ai fondi che siamo riusciti a ottenere nelle ultime manovre economiche, la Farnesina potrà contare finalmente con più personale che sarà in grado di rendere il lavoro più agile, soprattutto presso la nostra rete consolare. Un’ottima notizia per milioni di italiani nel mondo, che hanno diritto a ricevere servizi consolari efficienti in tempi brevi”, conclude il Sottosegretario Merlo.