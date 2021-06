MONDO SOCIAL | Top Influencer italiani del 2021: Chiara Ferragni ancora regina

È stata resa nota oggi la lista dei Top Influencer 2021. La classifica aggiornata dei maggiori influencer italiani con più interazioni del 2021 è stata realizzata secondo i dati statistici raccolti da dicembre 2020 al 31 maggio 2021, e riporta alcune variazioni rispetto a quanto registrato nell’anno precedente.

La classifica è stata redatta da Swj Web Marketing, che da anni si occupa del monitoraggio statistico e della promozione di Influencer italiani.

Gli influencer di Instagram, gli Youtubers ed ogni altro tipo di influencer sono una parte vitale ad oggi della promozione online di ogni azienda. Con alcuni influencer di Instagram, con milioni di follower, le partnership create da alcuni marchi e influencer possono potenzialmente portare non solo all’esposizione dei loro prodotti o servizi a un mercato di massa, ma non solo, sono utili anche per promuovere temi sociali.

Solo di poche settimane fa il caso di successo, anche sociale, di promozione di alcuni noti musei italiani come ad esempio Palazzo Pitti, promosso proprio tramite social da Chiara Ferragni per rilanciare la cultura durante questo periodo in cui il covid lo aveva penalizzato. A dimostrazione che l’influencer marketing è quanto mai di successo.

Ecco dunque la lista dei Top Influencer 2021 italiani, con milioni di follower, views e like sul loro conto:

Chiara Ferragni si conferma la regina degli influencer con 60,7 milioni di interazioni, tra views Instagram e views Stories Instagram è famosa in tutto il mondo, premiata anche con un Leone d’Oro per aver favorito attraverso l’influencer marketing senso civico per l’Italia, ricordando l’importanza dell’arte, della cultura e delle tradizioni. Gli Autogol conquistano il secondo posto, il trio di Youtuber ha totalizzato quasi 20,9 milioni di interazioni solo nel mese di dicembre nei propri canali social. Fedez è invece al terzo posto: il rapper milanese ha prodotto infatti quasi 13 milioni di views Instagram, likes e views stories Instagram, insieme alle visualizzazioni e interazioni sugli altri canali social. Il quarto posto spetta invece a Diletta Leotta con i suoi 9,5 milioni di interazioni tra views Instagram, views Stories Instagram, Power Like e molto altro, fa muovere i suoi fan e critici sia sui social ma anche nelle reti tradizionali:La bella 29enne è famosa per le cronache delle partite di calcio, dove spesso viene criticata per i suoi outfit, definiti più da “apericena”, per rappresentare con il suo stile “la donna perfetta”: bella, sinuosa ed esperta di calcio e per i flirt che è solita smentire. Giulia De Lellis è al 5° posto sul podio: diventata famosa per la partecipazione di Uomini e Donne, adesso ha una community di follower su Instagram sempre in aumento, monetizzando così la sua popolarità come Influencer con sponsorizzazioni e collaborazioni con Brand italiani e stranieri. 6° nel podio che precede la bella Paola Turani, c’è Gianluca Vacchi con i suoi balletti virali ha collezionato 8,3 milioni di interazioni sui propri social. Paola Turani solo nel mese di Gennaio ha avuto 4 milioni di interazioni social: influencer e modella da poco sposata con il mitico “Serpella”si mostra ai suoi follower sempre simpatica e ironica dividendo momenti della sua vita con entusiasmo e con l’immancabile Nadine. Cambiando stile di influencer al 8° posto c’è la food blogger Benedetta Rossi con le sue video ricette più cliccate dei social, che raggiungono solo nel mese di Gennaio 7 Stories Instagram e like, per non poarlare delle visualizzazioni YouTube. Penultima nella lista Valentina Ferragni che però fa impazzire i suoi follower con video mentre fa la pole dance e con le tantissime foto dallo stile romantico e chic. All’ultimo posto, ma comunque con una somma di interazioni invidiabile che contano 3,4 milioni di interazioni solo nel mese di Gennaio, Alice Campello, moglie dell’attaccante della Juventus Alvaro Morata, ormai nota influencer su Instagram con un 2,4 milioni di follower ha anche un suo brand di successo.

Ovviamente non è facile per un influencer alle prime armi entrare nella lista, servono numeri alti, talento, contenuti che coinvolgono gli utenti e interazioni.