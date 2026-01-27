Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha chiesto un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio Corona nel processo che lo vede accusato di diffamazione.
La richiesta è contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi al gup dal legale del calciatore, Federico Olivo.
La vicenda, che coinvolge anche una escort, è legata ad una intervista alla ragazza, pubblicata da Corona sul sito dillingernews.it in cui la 25enne ha accusato falsamente di stalking il centrocampista giallorosso.
Alla donna è contestata la calunnia.
Il procedimento è stato aggiornato al prossimo 17 marzo.