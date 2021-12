METEO | Settimana tra nuvole e sole, le previsioni per i prossimi giorni

Secondo quanto comunica ilMeteo.it, martedì 28 dicembre al Nord cielo prevalentemente coperto, localmente nebbioso sulle valli alpine e irregolarmente nuvoloso altrove. Al Centro la giornata trascorrera’ con un tempo asciutto, ma il cielo si presentera’ irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto su gran parte delle regioni. I venti soffieranno di Maestrale. Al Sud giornata caratterizzata da un tempo compromesso da precipitazioni diffuse su Calabria, Puglia meridionale e Sicilia nordorientale, meno probabili o piu’ deboli altrove.

MERCOLEDI 29 DICEMBRE: Nord: La giornata sara’ caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto in Liguria e sul Triveneto pianeggiante. Maltempo sui confini alpini con neve a quote alte. Centro: La giornata sara’ contraddistinta da un cielo piu’ coperto in Toscana, parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e piu’ soleggiato altrove. Temperature massime comprese tra 10 e 18 C. Sud: La giornata trascorrera’ la possibilita’ di piogge sulla Sicilia nordorientale e sulla Calabria. Altrove, cielo piu’ coperto in Basilicata, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

GIOVEDI 30 DICEMBRE: Nord: Fin dal mattino lo scenario meteo sara’ votato a condizioni di tempo stabile su tutte le regioni: nebbia sulle pianure, sole prevalente altrove. Isolati piovaschi lungo l’arco alpino. Centro: La giornata trascorrera’ con un tempo asciutto, ma il cielo si presentera’ coperto sulle coste adriatiche e sulla Toscana settentrionale, soleggiato altrove. Temperature stabili. Sud: La giornata trascorrera’ con un tempo asciutto, ma il cielo si presentera’ irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto sul Nord della Sicilia. Valori massimi in aumento fino a 17 C.