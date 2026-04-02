Dopo settimane segnate da freddo anomalo, piogge e instabilità, il meteo in Italia si prepara a un deciso cambio di rotta.

Il mese di aprile si è aperto con condizioni quasi invernali, ma le previsioni indicano un netto miglioramento nei prossimi giorni, fino a raggiungere temperature tipicamente primaverili proprio nel periodo di Pasqua.

5

A fare il punto è Lorenzo Tedici, secondo cui questa prima parte del 2026 si è caratterizzata per un clima “troppo freddo, instabile e nervoso”. Nelle prossime ore, infatti, resterà attiva un’allerta maltempo soprattutto sul Medio Adriatico e al Sud, con piogge intense, venti sostenuti e persino nevicate fuori stagione in montagna. Le temperature si mantengono ancora al di sotto della media, con valori inferiori anche di 5-7 gradi.

Il quadro inizierà però a cambiare già da venerdì, quando le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e il tempo diventerà progressivamente più stabile. Le prime schiarite interesseranno il Nord e la Toscana, mentre i venti freddi inizieranno a perdere intensità.

Il miglioramento sarà ancora più evidente nel fine settimana: sabato porterà sole diffuso e temperature in risalita fino a 20-21 gradi. Ma sarà soprattutto la giornata di Pasqua a segnare la svolta definitiva, con condizioni di bel tempo su gran parte del Paese e valori che potranno raggiungere i 25 gradi, in particolare al Centro-Nord.

Buone notizie anche per Pasquetta: le previsioni indicano tempo stabile e clima mite, ideale per attività all’aperto e picnic, smentendo il classico timore della pioggia nel giorno del Lunedì dell’Angelo.

Dopo un inizio d’anno meteorologicamente turbolento, l’Italia si prepara dunque a vivere una vera e propria “primavera ritrovata”, con giornate soleggiate e temperature decisamente più gradevoli.