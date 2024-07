Non ci sono buone notizie dal punto di vista del meteo per il Nord Italia. Infatti, è in arrivo un fronte freddo sulle regioni settentrionali con violenti temporali, in particolare a nord del fiume Po.

La situazione sarà potenzialmente pericolosa su quasi tutta la Pianura Padana fino a sabato mattina.

Oggi, venerdì 12, nel frattempo la situazione è rovente al Centrosud: Siracusa 40°C, Foggia e Taranto (zone interne) 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C.

Da sabato il break temporalesco lascerà subito l’Italia portando il forte maltempo verso Austria e Baviera. Sul nostro Paese vivremo ancora qualche momento di instabilità solo al mattino, poi l’anticiclone africano tornerà più potente di prima.

All’orizzonte, infatti, si intravede una bolla di aria calda imponente che dall’Algeria investirà di nuovo tutta l’Italia, Nord compreso.

Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C diffusi, con circa 7-9°C oltre la media del periodo, ma da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante.

Tra il 18 ed il 19 luglio (come un anno fa) ci sarà il picco: Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera schizzeranno verso un ‘rovente numero in comune’: 41°C, questa è la temperatura attesa, canicolare, diffusa e pericolosa su gran parte del Sud.

Attenzione poi alla Capitale, ancora colpita nei prossimi giorni dalla ‘febbre umana’: le massime oscilleranno tra i 34°C e i 38°C, alternando giorni da 100°F (37,8°C) ad altri addirittura più caldi e alcuni leggermente più freschi (34-35°C).