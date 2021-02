METEO | Anticipo di primavera nel fine settimana

Anticipo di primavera nel fine settimana. Questo è ciò che prevedono gli esperti del meteo. Sole alto in un cielo azzurro, sgombro di nuvole, grande all’anticiclone di matrice sub-tropicale che, ora dopo ora, si rinforzerà ulteriormente conquistando tutta l’Italia.

Così tra sabato e domenica, e per i giorni a seguire, le temperature raggiungeranno punte di 20 gradi su gran parte dello Stivale.

Insomma, per i prossimi dieci giorni almeno la Penisola sarà protetta da questo mastodontico anticiclone africano. Punte di 20°C soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma 17-19 gradi si potranno raggiungere anche in Toscana, nel Lazio, in Puglia, in Campania e in Calabria.

Per quanto riguarda il Nord, il discorso è diverso. La presenza anticiclonica favorirà la formazione di nebbie o nubi basse per gran parte del giorno sulle zone pianeggianti. La mancanza di sole impedirà alle temperature si salire, fermando i termometri a 12-13 gradi salvo qualche punta di 15 gradi in Emilia. Con la nebbia o la presenza di cielo coperto peggiorerà la qualità dell’aria che diventerà scadente e molto inquinata soprattutto al mattino e alla sera nelle grandi città come ad esempio Milano, Roma e Napoli.

La buona notizia resta comunque quella che parla di un vero e proprio exploit di primavera, ad iniziare da un week end tutto da vivere all’aria aperta.