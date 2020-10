Le tecnologie più utilizzate nelle ambientazioni dei casinò live

Le software house di giochi per casinò stanno lavorando su esperienze di gioco sempre più realistiche, simili a quelle offerte dai casinò fisici tradizionali

Da gennaio 2020 sono stati investiti in Italia circa 200 milioni di euro nei vari giochi online, con un incremento rispetto al 2019 del 29%. A riferirlo sono i dati della ricerca condotta da Agimeg, che monitora il settore del gaming online.

Naturalmente ci sono delle differenze tra i vari settori di gioco che riguardano per lo più i volumi di vendita dei singoli comparti e segnali molto positivi arrivano soprattutto dal casinò online e dalle scommesse virtuali. È evidente come lo sviluppo di nuovi software e l’applicazione di tecnologie sempre più innovative e all’avanguardia stia premiando il settore del gioco soprattutto in ambito betting o casino.

Le software house di giochi per casinò stanno lavorando su esperienze di gioco sempre più realistiche, simili a quelle offerte dai casinò fisici tradizionali, e uno degli ultimi trend riguarda la diffusione nei portali di gioco dei casino live con il croupier dal vivo.

La tecnologia OCR per i casino online

Gli sviluppatori di software di gioco stanno utilizzando latecnologia OCR (Optical Character Recognition), solitamente utilizzata per convertire un testo stampato in un formato facilmente modificabile da un computer, per ridurre sempre più il gap tra gli utenti connessi al tavolo di gioco virtuale e il dealer che conduce la partita.

Con la tecnologia OCR, infatti, è possibile monitorare la sala da gioco in tempo reale tramite l’impiego di specifiche telecamere in grado di registrare anche i suoni tipici del casino prodotti ad esempio dalle fiches sul tavolo o dalle roulette che gira. Inoltre, grazie a una finestra di live chat, è possibile interagire in qualsiasi momento con il croupier o con gli altri giocatori che partecipano alla mano.

Il successo riscontrato dai casinò online con i prodotti che utilizzano la tecnologia OCR ha determinato un radicale cambiamento nell’offerta di gioco dei principali operatori con la diffusione sempre più capillare di questo tipo di esperienza maggiormente realistica. Un esempio è il casino online di Sisal che mette a disposizione dei propri giocatori delle virtual room in cui poter entrare per vivere l’adrenalina e le emozioni del tavolo verde in prima persona. Su Sisal.it tra i numerosi giochi disponibili in modalità virtual room troviamo le roulette e il blackjack dal vivo, il baccarat ma soprattutto l’ultima interessante novità delle slot machine live, ovver delle slot dove puoi concorrere ad una vincita insieme ad altri giocatori e interagire con un vero e proprio “presentatore” del gioco.