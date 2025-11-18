L’Asiago DOP conferma la propria leadership tra le eccellenze casearie internazionali aggiudicandosi sette medaglie ai World Cheese Awards 2025, la più grande competizione mondiale del settore, svoltasi quest’anno a Berna, in Svizzera.
Il riconoscimento più prestigioso va all’Asiago DOP Stravecchio, con tre medaglie d’oro, a testimonianza della cura artigianale che caratterizza le stagionature più longeve.
Altre tipologie di formaggio Asiago, dal Fresco al Mezzano, hanno ottenuto quattro medaglie di bronzo, confermando la qualità superiore dell’intera produzione.
In quella che è considerata l’edizione dei record, con la partecipazione di 5244 formaggi (+9,13% rispetto al 2024), provenienti da 46 Paesi, l’Asiago DOP ottiene la migliore prestazione di sempre in questa manifestazione.
Il successo testimonia la crescita continua della filiera della Denominazione d’Origine Protetta, sostenuta dal costante impegno di tutela e promozione svolto dal Consorzio di Tutela Formaggio Asiago.
Il risultato si inserisce in un percorso di consolidamento qualitativo e in un’azione di valorizzazione che punta a far conoscere, nelle principali edizioni di grandi concorsi nazionali e internazionali, anche l’impegno dei piccoli caseifici artigianali.
I World Cheese Awards 2025 sanciscono la piena affermazione dell’Asiago DOP Stagionato Stravecchio come formaggio di riferimento internazionale per complessità aromatica, rigore produttivo e qualità delle lunghe stagionature con tre medaglie d’oro assegnate alle produzioni dei soci vicentini Latteria Villa di Castelgomberto, Latteria Sociale di Trissino e trentini di Casearia Monti Trentini.
Alla performance dell’Asiago Stravecchio si aggiungono ulteriori riconoscimenti che premiano la solidità dell’intera DOP con quattro medaglie di bronzo rispettivamente all’Asiago Fresco di Latteria Sociale di Castelnovo, all’Asiago Fresco Prodotto della Montagna 40 giorni e Asiago Fresco Prodotto della Montagna filiera Grün Alpe entrambi del Caseificio Pennar e all’Asiago Mezzano del Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone.
“I risultati ottenuti ai World Cheese Awards 2025 – dichiara Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago – confermano la capacità dei soci di esprimere livelli di eccellenza riconosciuti su scala internazionale e la forza della nostra specialità, espressione autentica del territorio d’origine e del sapere caseario che la distingue”.