La Marca (Pd): “Nuovo passo avanti per mia proposta Giornata nazionale Italiani nel mondo”

La deputata dem: “La legge prosegue il suo cammino e, come prima presentatrice di questa proposta, non posso che essere soddisfatta”

“Nella riunione di oggi della Commissione Affari Esteri la mia proposta di legge sull’Istituzione Giornata nazionale degli italiani nel mondo ha compiuto un altro serio passo avanti a seguito della votazione che è avvenuta sugli emendamenti presentati. Ricordo che la proposta di legge era stata assunta come testo base dalla Commissione e su di essa, quindi, sono stati presentati gli emendamenti dei diversi gruppi parlamentari. La cosa più importante accaduta oggi è che è stata definita la data della giornata nazionale, individuata nel 27 di ottobre, giorno della promulgazione della legge dell’AIRE nel 1988”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesca La Marca, PD, eletta nel Nord e Centro America.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Mi dispiace per il voto contrario dei rappresentanti di Forza Italia che hanno manifestato incomprensibili riserve e di quelli della Lega che, forse per un atteggiamento pregiudiziale, si sono dichiarati contrari ad ogni modifica perché mi sarebbe piaciuta l’unità di tutte le forze intorno ad un provvedimento così giusto e sentito. La legge prosegue quindi il suo cammino e, come prima presentatrice di questa proposta, non posso che essere soddisfatta”, conclude la deputata dem.