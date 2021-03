Italiani in Germania, Luigi Martelli coordinatore MAIE nella Regione Baden-Württemberg

Nel settembre 1970 Martelli è assunto come insegnante per gli scolari italiani di Wolfsburg. Nel 1985 diventa Direttore Didattico presso il Consolato Generale di Stoccarda

Luigi Martelli, sociologo, residente in Germania dal 1959, è stato nominato dal coordinatore del MAIE Europa, Ricky Filosa, rappresentante del MAIE nella Regione Baden-Württemberg, che comprende i Consolati di Stoccarda e di Friburgo.

Nel settembre 1970 Martelli è assunto come insegnante per gli scolari italiani di Wolfsburg. Nel 1985 diventa Direttore Didattico presso il Consolato Generale di Stoccarda. Attualmente è in pensione.

Sposato con una insegnante italiana, ha scelto il MAIE perché, spiega, “rappresenta gli italiani di tutto il mondo, al di fuori dei partiti politici tradizionali”.

“Da tutto il MAIE Europa – si legge in una nota – i migliori auguri di buon lavoro, nell’interesse dei connazionali residenti in Germania”.