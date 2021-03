Italiani all’estero, Manuel Vescovi commissario della Lega in Albania e Montenegro

“Come coordinatore di Lega nel Mondo do il benvenuto al senatore Manuel Vescovi, nuovo commissario della Lega in Albania e Montenegro. Profilo di alto livello, ben inserito e apprezzato dalla comunità italiana residente Paese, che conta quasi 1.700 iscritti all’A.I.R.E.”. Così l’eurodeputato della Lega Paolo Borchia in merito all’incarico affidato al sen. Vescovi.

“Mi adopererò per portare avanti le idee e i nostri programmi politici tra i molti connazionali che vivono nei due Paesi Balcani vicini all’Italia: in Albania la nostra lingua è molto conosciuta, mentre sulla bandiera montenegrina è raffigurata l’effige del Leone di San Marco, simbolo della Serenissima veneziana” afferma Vescovi, padovano di nascita con alle spalle diversi incarichi ricoperti con la Lega in Veneto e Toscana, prima di esser eletto senatore nel 2018.

Nel ringraziare il coordinatore Borchia per la nomina, il nuovo commissario afferma: “Con Lega nel Mondo costituiremo delle sezioni dove ci si può confrontare direttamente e analizzare i cardini del pensiero leghista”. E conclude: “L’obiettivo che mi pongo è rendere Lega nel Mondo un vero punto di riferimento in Albania e Montenegro e di contatto con l’Italia”.